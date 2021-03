Brasil registra 79 mil casos e 2.438 novas mortes por Covid-19

Dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde às 18 horas deste sábado; o país totaliza 292.752 óbitos pela doença

VILMAR BANNACH/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/03/2021 São 292.752 vítimas da Covid-19 no país desde o início da pandemia



O Brasil registrou 2.438 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram contabilizadas 79.069 novos casos da doença, elevando o total de infectados pelo coronavírus e suas variantes para 11.950.459. No momento, o país possui 292.752 óbitos registrados desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) às 18 horas deste sábado, 20. Com isso, o Brasil continua sendo o sendo país com mais casos e mortes causados pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam 29,7 milhões de casos e 541 mil vítimas fatais da doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. A taxa de mortalidade foi para 139,3 a cada 100 mil habitantes enquanto que a taxa de incidência aumentou para 5.686,7 a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade por sua vez ficou estável em 2,4%.