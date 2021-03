Paciente com Covid-19 foge de hospital ao saber que seria intubado; assista

Um paciente com Covid-19 fugiu do Hospital Universitário de Londrina, localizado na região norte do Paraná, ao descobrir que precisaria ser intubado. Segundo a direção do hospital, a fuga aconteceu nesta quarta-feira, 17, devido a uma crise de ansiedade. O colapso nervoso aconteceu após presenciar, no pronto-socorro onde estava, o procedimento de intubação de uma idosa e a morte de um paciente de 40 anos.

O homem, de 45 anos, foi flagrado por pedestres enquanto corria pela avenida do hospital, sendo seguido pelos profissionais da saúde que o atendiam. Na quinta-feira, 18, ele foi intubado. No entanto, o procedimento ocorreu com a autorização do paciente e sua família. O homem permanece sedado, em estado grave, e aguarda por um leito de UTI. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta sexta-feira, 19, o Paraná acumula 784.522 casos do novo coronavírus e 14.546 mortes causadas pela doença.

Confira o vídeo do paciente fugindo: