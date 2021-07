Brasil registra 830 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Com isso, país supera a marca de 524 mil óbitos causados pela doença; no mesmo período, foram registrados registrados 27.783 novos casos

Média móvel de mortes dos últimos sete dias subiu de 1.550 para 1.563



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 830 mortes causadas pela Covid-19, segundo boletim divulgado na tarde deste domingo, 4, pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass). Com isso, o país chegou à marca de 524.417 óbitos desde o início da pandemia. No mesmo intervalo, foram registrados 27.783 novos casos, em um total de 18.769.808 acumulados em um ano e meio de crise sanitária. A média móvel de mortes dos últimos sete dias subiu de 1.550 para 1.563, enquanto que a média das novas infecções manteve em 1.565 enquanto que a média de casos diários caiu para 49.887. A taxa de letalidade segue estável em 2,8%. Em contrapartida, segundo dados do Ministério da Saúde, 27.408.679 pessoas foram plenamente imunizadas com as duas doses ou com a vacina da Janssen, de dose única – a população vacinável, acima dos 18 anos, é de 158.095.094 de pessoas.