Brasil registra 874 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

No mesmo período, foram contabilizados 43.520 novos casos; média móvel de óbitos dos últimos sete dias está em 1.838

EFE/Fernando Bizerra Jr Especialistas alertam para a possibilidade de o país enfrentar uma terceira onda da crise sanitária



O Brasil registrou 874 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 461.931 óbitos desde o início da crise sanitária, em março do ano passado. No mesmo período, foram contabilizados 43.520 novos casos – no total, 16.515.120 de pessoas já foram infectadas. Os dados constam no boletim divulgado na noite deste domingo, 30, pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass). A média móvel de mortes nos últimos sete dias registrou um leve aumento, chegando a 1.838, ante 1.836 do sábado, 20, enquanto que a média de novos casos diários de coronavírus está em 61.695. A taxa de letalidade se manteve estável em 2,8%, enquanto outros indicadores aumentaram nas últimas 24 horas. É o caso da taxa de mortalidade, que foi para 219,4 a cada 100 mil habitantes, e da taxa de incidência, que aumentou para 7.838,1 a cada 100 mil habitantes.