Brasil registra 983 mortes por Covid-19 em 24 horas; total é de 408 mil

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 983 novas mortes por Covid-19, fazendo com que o total de vítimas fatais desde o início da pandemia, em março de 2020, seja de 408.622. No mesmo período, também foram registrados 24.619 novos casos da doença, fazendo com que o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes seja de 14.779.529. A média móvel de mortes nos últimos sete dias caiu, indo para 2.384, assim como a média de casos diários, que foi para 58.587. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) através de atualização de boletim realizada às 18h desta segunda-feira, 3. Em números absolutos, São Paulo segue sendo o Estado mais atingido pela Covid-19, com 2.926.516 casos e 97.172 mortes causadas pela doença. Em termos proporcionais, o Amazonas detém a maior taxa de mortalidade (305,4 a cada 100 mil habitantes) enquanto que Roraima tem a maior taxa de incidência (15.975,1 a cada 100 mil habitantes).