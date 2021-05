Índia ultrapassa México e se torna 3º país com mais mortes por Covid-19

No último dia 12, a Índia já tinha superado o Brasil e se tornado a segunda nação do mundo com maior número de infecções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia

EFE/EPA/JAGADEESH NV No estado de Bangalore, na Índia, funcionários supervisionam cremação em massa de vítimas da Covid-19



A Índia ultrapassou o México e se tornou nesta segunda-feira, 3, o terceiro país com mais casos acumulados de Covid-19 no mundo, segundo o projeto Our World in Data ligado à Universidade de Oxford. A nação asiática registra um total de 219 mil óbitos por Covid-19, enquanto o país latino-americano possui 217 mil. O primeiro e o segundo lugar, no entanto, continuam pertencendo respectivamente aos Estados Unidos (577 mil) e ao Brasil (407 mil). No último dia 12, a Índia já tinha superado o Brasil e se tornado o segundo país com mais infecções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Além disso, no último sábado, 1, a Índia foi a primeira nação do planeta a registrar mais de 400 mil casos em um único dia.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou na última quarta-feira, 28, que a variante do novo coronavírus detectada pela primeira vez na Índia mostrou indícios em estudos laboratoriais de ser mais contagiosa e mais resistente a algumas vacinas e tratamentos. Em seu relatório epidemiológico semanal, a entidade explicou que essa ameaça, batizada de B.1.617, possui mutações associadas ao aumento da transmissão e que tratamentos com anticorpos monoclonais são menos eficientes contra ela. Além disso, algumas análises feitas nos Estados Unidos mostram uma possível redução dos efeitos das vacinas contra essa variante, enquanto estudos preliminares com o imunizante indiano Covaxin indicam que ele simplesmente não é capaz de neutralizá-la.