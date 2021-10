São Paulo tem menor número de internados com Covid-19 desde abril de 2020

Ao todo, 3,5 mil pessoas estão em leitos clínicos ou UTIs no Estado, que registra taxa de 27,6% de ocupação

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Estado de São Paulo tem pouco mais de 3,5 mil internados



O último balanço de internações por Covid-19 divulgado por São Paulo na noite deste sábado, 23, mostrou que os hospitais do Estado estão ocupados por 3.563 pacientes, 1.641 em UTIs e 1.922 em leitos clínicos. Este é o menor número de pessoas internadas desde abril de 2020, pouco após o início da pandemia no Brasil, com porcentagens ocupacionais de 27,6% no Estado e 36,2% na Grande São Paulo. O ápice de internações registrado na região foi entre março e abril de 2021, meses mais letais da pandemia no país, quando por mais de 20 dias a ocupação das UTIs do Estado ficou acima de 90%, com quase 30 mil internados. Do início da pandemia até agora, 4.398.737 casos da doença e 151.540 mortes foram registrados. Ao todo, 99,9% da população adulta do Estado tem pelo menos uma dose da vacina aplicada e 85,62% está com o esquema vacinal completo.