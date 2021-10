Brasil registra mais de 16 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas

Segundo o Ministério da Saúde, no mesmo período foram 404 mortes

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 21 milhões de casos da doença já foram registrados aqui



Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, o país registrou 404 novas mortes pela Covid-19, somando ao todo 600.829 óbitos. No mesmo período, foram 16.451 novos casos, totalizando 21.567.181 desde o início da pandemia, em março de 2020. A letalidade da doença está neste sábado, 9, em 2,8%, enquanto a mortalidade é de 285,9. O número de casos recuperados é de 20.670.348, e outros 296.004 continuam em acompanhamento médico ou domiciliar. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, neste sábado foi registrado no estado o menor número de internações dos últimos 18 meses, sendo também a taxa de ocupação em UTIs a menor desde o início da pandemia. Em contrapartida, a vacinação segue a todo vapor. De acordo com o vacinômetro do governo, mais de 301 milhões de doses foram distribuídas pelo país, sendo que 245.109.870 já foram aplicadas.