Twitter suspende conta de Allan dos Santos a pedido da Justiça

Blogueiro já teve sua conta suspensa por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no ano passado

Alessandro Dantas/Agência Senado Dois perfis de Allan dos Santos foram suspensos



O Twitter suspendeu a conta do blogueiro Allan Dos Santos e de seu site, o Terça Livre, nesta sexta-feira, 8. Ao entrar nos perfis, a rede social divulga a mensagem de que as contas foram bloqueadas em todo o mundo em resposta a uma decisão judicial. Allan já teve sua conta suspensa por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no ano passado. Ele então criou uma conta reserva. O blogueiro é investigado em dois inquéritos na Corte, o das fake news e o que apura a organização de supostos atos antidemocráticos. As duas contas foram bloqueadas dias depois do jornal Folha de S.Paulo divulgar uma troca de mensagens que mostrava que a ex-estagiária do ministro Ricardo Lewandowski, Tatiana Bressan, atuava como “informante” de Allan. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa da ex-funcionária por ordem de Moraes.