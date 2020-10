Brasil registra mais 146 mil mortes e 4,9 milhões de casos da Covid-19

São Paulo lidera as estatísticas nacionais, com 1.003.902 diagnósticos positivos

EFE/Jorge Torres Em todo o mundo, são 35.016.152 pessoas infectadas pela Covid-19



O Brasil atingiu a marca de 4.915.283 casos de covid-19 neste domingo. No mais recente balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, foram registrados 8.456 novos diagnósticos nas últimas 24 horas. Em relação ao número de óbitos, o país contabiliza 146.352 vítimas, 365 no mesmo período.

São Paulo lidera as estatísticas nacionais, com 1.003.902 diagnósticos. Em seguida, estão Bahia (315.440), Minas Gerais (307.199), Rio de Janeiro (271.701) e Ceará (242.873). O Estado também é o primeiro no número de mortes (36.178). Logo atrás, estão Rio de Janeiro (18.769), o Ceará (9.051), Pernambuco (8.333) e Minas Gerais (7.569). Desde o início da pandemia, 4.263.208 pessoas já se recuperaram.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o terceiro país com mais casos no acumulado. O primeiro segue sendo os Estados Unidos (7.416.126), e o segundo, a Índia (6.549.373). Os Estados Unidos também lideram a lista de vítimas – 1.034.974. Em seguida, está o Brasil. A Índia é a terceira (101.782) e em quarto lugar, está o México (78.880). Em todo o mundo, são 35.016.152 pessoas infectadas.