Governo dos EUA descarta transferir poder de Trump para vice-presidente

Presidente dos Estados Unidos está internado desde sexta-feira, quando foi diagnosticado com Covid-19

EFE/EPA/ERIN SCHAFF Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos



O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Robert O’Brien, garantiu neste domingo, 4, que não há qualquer discussão para que seja transferido o poder do presidente, Donald Trump, internado com Covid-19, para o vice, Mike Pence. “Não há nada sobre isso na mesa neste momento”, disse o integrante do governo, em entrevista concedida à emissora americana “CBS News”. O’Brien explicou que Trump receberá relatórios de inteligência e segurança remotamente neste domingo e que não há necessidade de considerar a transferência de poder porque o chefe de governo “está firmemente no comando do governo do país”.

Mais cedo, Brian Garibaldi, um dos médicos do hospital militar que trata o chefe de governo da Covid-19, afirmou que o mandatário pode receber alta já nesta segunda-feira. “Nosso plano é que esteja fora da cama o máximo possível, para que tenha mobilidade. Se seguir se sentindo bem, nosso plano é que tenha alta amanhã”, explicou. De acordo com o integrante da equipe que atua no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, as condições são o desaparecimento dos sintomas, a saturação adequada do oxigênio no sangue do mandatário, além dele se manter ativo nas próximas horas.

*Com Agência EFE