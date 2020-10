Trump pode ter alta na segunda-feira, dizem médicos

Médicos afirmaram que a saturação de oxigênio de Trump caiu algumas vezes na sexta (2) e no sábado (3)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode receber alta do Walter Reed National Military Medical Center na segunda-feira (5) e volta à Casa Branca se o seu tratamento contra a Covid-19 continuar progredindo. Foi o que disse neste domingo (4) os médicos que acompanham sua evolução desde que ele foi internado, na sexta (2). Sean Conley afirmou que a saturação de oxigênio de Trump caiu algumas vezes — na sexta, quando ele chegou a receber ajuda, e também no sábado. Mas, de acordo com ele, em nenhum momento ficou abaixo de 94%. Ele foi tratado com esteroides. Agora, o índice está em 98% e ele não tem febre desde a sexta-feira. Na última conversa com a imprensa, no sábado, eles disseram que Trump tinha cansaço, congestão nasal e tosse. Mais tarde, foi divulgado um boletim dizendo que o presidente dos EUA teve “uma melhora substancial, embora ainda não esteja fora de perigo”.