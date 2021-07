Brasil registra mais de 65 mil novos casos de Covid-19 e 1.857 mortes em 24 horas

País totaliza 521.952 vítimas da doença; média móvel de óbitos caiu, mas continua acima de mil

PAULO MUMIA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO País tem mais de 521 mil mortes pela Covid-19



O Brasil registrou 65.165 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). No mesmo período, de quinta para sexta-feira, 2, foram contabilizadas 1.857 mortes pela doença. Com os números divulgados, o país chega a 521.952 vítimas fatais e um total de 18.687.469 infectados pelo coronavírus. Porém, a média móvel de mortes nos últimos sete dias caiu, chegando a 1.544. A média de novos diagnósticos de Covid-19 também está em queda, em 52.101. A taxa de letalidade continua estável em 2,8%. Já a taxa de mortalidade pela doença subiu e chegou a 248,4 a cada 100 mil habitantes. São Paulo ainda é o Estado mais afetado, com 3.762.758 casos e 128.921 mortes.