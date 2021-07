Brasil registra menor número de novos casos de Covid-19 em 2021

A última vez em que o número foi inferior a isso ocorreu em 16 de novembro de 2020, quando foram contabilizados 13.371

Tânia Rêgo/Agência Brasil País vê número de casos cair



O Brasil registrou 15.271 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o que faz desta segunda-feira, 19, o dia com menor número de infecções em 2021. A última vez em que o número foi inferior a isso foi em 16 de novembro de 2020, quando foram contabilizados 13.371. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) através de atualização de boletim às 18h. Com isso, o total de casos aumentou para 19.391.845. No mesmo período, foram contabilizadas 542 mortes, o que elevou o total de óbitos para 542.756. A média móvel de mortes foi para 1.218, enquanto que a média de novos casos apresentou uma pequena queda, indo para 40.696.