Brasil registra quase mil novas mortes por Covid-19

País também está perto de ultrapassar a marca de 7 milhões de casos da doença

EDMAR BARROSFUTURA PRESSESTADÃO CONTEÚDO País é o segundo com mais mortes no mundo.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 964 novas mortes causadas pela Covid-19, maior número diário desde que a quantidade de casos e óbitos voltou a crescer no país. Com isso, o total de vítimas fatais desde o início da pandemia subiu para 182.799, fazendo do Brasil o segundo país com mais mortes causadas pela doença. No mesmo período, foram registados 42.889 casos da Covid-19, aumentando o total de contaminados desde o início da pandemia para 6.970.034. Com a atual média, o país deverá ultrapassar a marca de 7 milhões de casos da doença até o fim dessa semana. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim divulgado às 18h desta terça-feira, 15.

Após a atualização, a taxa de letalidade da doença foi para 2,6%, enquanto que a de mortalidade saltou pra 87 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de incidência da Covid-19 ficou em 3.316,7 a cada 100 mil habitantes. O alto número de mortes foi registrado em meio a uma tendência de avanço da doença no país. Ao mesmo tempo, surgem os primeiro planos de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Outros países como EUA, Canadá e Reino Unido já iniciaram a imunização.