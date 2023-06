Brasil registra queda de 4,68% em índice de commodities

Segundo o Banco Central, queda foi puxada pela energia, com redução de 9,89%; nos 12 últimos meses, índice recuou 20,05%

Bruno Rocha/Foto Arena/Estadão Conteúdo Números foram divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 7



O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) apresentou queda de 4,68% em maio em relação a abril, após a variação negativa de 0,45% em relação ao mês passado, de acordo com o Banco Central. No ano, o indicador acumula queda de 11,59% – nos últimos 12 meses, o índice caiu 20,05%. Em nota ao mercado, o BC destacou que a redução no índice nacional foi melhor do que o indicador internacional de commodities, o CRB, que caiu 1,72% em maio e tem recuo de 13,73% em 12 meses. De acordo com o Banco Central, a queda do IC-Br em maio foi puxada por energia, com redução de 9,89%, seguido pelo segmento de metal (-4,65%). Já as commodities agrícolas tiveram queda de 3,30% no mês.