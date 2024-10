Nunes processa Boulos por acusações de caixa dois na campanha eleitoral

Em resposta, candidato do PSOL defendeu a ideia de financiamento público para campanhas eleitorais e reiterou suas acusações contra o prefeito de São Paulo

Reprodução/Jovem Pan Nunes afirmou que o deputado terá que se explicar na Justiça



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que busca a reeleição pelo MDB, anunciou que tomará medidas legais contra o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Nunes alega que Boulos fez acusações infundadas de caixa dois em sua campanha, e afirmou que o deputado terá que se explicar na Justiça. O prefeito também criticou o que considera um discurso de ódio por parte de Boulos. Em resposta, candidato do PSOL defendeu a ideia de financiamento público para campanhas eleitorais e reiterou suas acusações contra Nunes, afirmando que sua própria campanha é pautada pela transparência. Embora não tenha apresentado evidências concretas para suas alegações, Boulos argumentou que a diferença entre as campanhas é evidente nas ruas da cidade.

Ricardo Nunes também comentou sobre sua ausência em um debate eleitoral, explicando que sua equipe decidiu adotar uma estratégia de menor exposição. A campanha do prefeito pretende limitar o número de debates a apenas três, uma proposta que não é aceita pela equipe de Boulos, que defende mais oportunidades de discussão.

