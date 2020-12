Brasil se aproxima das 180 mil mortes por Covid-19

País vive terceira semana de aumento no número de óbitos segundo dados do Conass

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/11/2020 Número de casos também está aumentando nas últimas semanas.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 836 novas mortes por Covid-19, fazendo com que o total seja de 178.995. Caso a curva de crescimento siga a média desta semana, o país deverá ultrapassar a marca de 180 mil mortes pela doença até o fim desta semana. No mesmo período, foram registrados 53.543 casos de Covid-19, elevando o número total de infectados desde o início da pandemia para 6.728.452. Com os números, o Brasil vive a quarta semana de aumento no número de casos e a terceira de aumento no número de óbitos. As informações foram divulgadas pelo Conselho nacional de Secretários de Saúde (Conass) através de boletim publicado às 18h desta quarta-feira, 9.

Após a atualização dos dados das secretarias de saúde, a taxa de letalidade ficou em 2,7%, a mesma dos dias anteriores. A taxa de mortalidade subiu novamente e está em 85,2 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de incidência é de 3.201,8 a cada 100 mil habitantes. Os números foram divulgados em meio a especulações e cobranças sobre os planos de imunização e vacinação do governo federal e do estado de São Paulo, que é o mais afetado pela pandemia, contra a doença.