Brasil soma 29 mil casos de infecção e 527 mortos por Covid-19 nas últimas 24h

Novo registro eleva número de contágios para mais de 10 milhões, enquanto vítimas fatais ultrapassam 246 mil

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo País enfrenta recrudescimento da pandemia após festividades de fim de ano



O Ministério da Saúde divulgou neste domingo, 21, o registro de 29.026 novos casos e 527 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com esses resultados, o país ampliou para 10.168.174 o número de pessoas infectadas, enquanto as mortes decorrentes do novo coronavírus somam 246.504 vítimas. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim atualizado às 18h deste domingo. Mais uma vez, os indicadores do avanço da Covid-19 no Brasil seguiram as tendências apresentadas nas últimas semanas. A taxa de letalidade segue estável em 2,4%. Já a taxa de mortalidade da doença segue mostrando aumentos, chegando à marca de 117,3 a cada 100 mil habitantes. Por fim, a taxa de incidência da Covid-19 segue crescendo, atingindo o patamar de 4.838,6 a cada 100 mil habitantes.