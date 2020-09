Brasil soma 504 mortes e mais de 14 mil novos casos da Covid-19

País tem 127.464 óbitos e 4.162.073 casos confirmados desde o início da pandemia

EFE/Nathalia Aguilar Mortes no país passam de 127 mil



O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil nessa terça-feira, 8. Segundo a pasta, nas últimas 24 horas foram registradas 504 mortes e 14.279 novos casos. No total, o país tem 127.464 óbitos e 4.162.073 casos. O número de pessoas recuperadas é de 3.397.234, sendo que outras 637.375 seguem em acompanhamento médico. O Estado de São Paulo lidera o ranking de maiores infecções com 31.430 óbitos e 858.783 casos do novo coronavírus, as taxas de ocupação de UTIs são de 52,8% na Grande São Paulo e 53,5% no Estado.

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou também nesta terça-feira que a previsão é começar a vacinar a população brasileira contra o vírus em janeiro de 2021. Em reunião ministerial no Palácio do Planalto, Pazuello respondeu a pergunta da youtuber mirim Esther, escalada pelo presidente Jair Bolsonaro para questionar seus auxiliares, em tom de descontração, durante parte do encontro. “Vai ter vacina para todo mundo e remédio, ou não vai?”, questionou a menina, repetindo pergunta ditada pelo presidente. “Esse é o plano. A gente está fazendo os contatos com quem fabrica a vacina e a previsão é que chegue para a gente em janeiro. Janeiro a gente começa a vacinar todo mundo”, respondeu Pazuello.