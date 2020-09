Chefe do Centro de Inteligência do Exército morre por complicações da Covid-19

O chefe do Centro de Inteligência do(CIE), general de brigada Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, morreu na manhã desta terça-feira, 8, vítima de complicações da Covid-19 . O general, que tinha 53 anos, estava internado no Hospital dashavia dez dias. Em nota, o Comando do Exército lamentou a morte do general e informou que o corpo será cremado em cerimônia restrita aos familiares. O comunicado, no entanto, não cita a doença. Como coronel, Sydrião comandou o Batalhão da Polícia do Exército de Brasília.