Brasil soma 682 mortes e mais de 27 mil casos de Covid-19 em 24 horas

País tem no total 149.639 óbitos e 5.055.888 casos confirmados desde o início da pandemia

ROBSON ROCHA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Covid-19 já matou mais de 149 mil brasileiros



O Ministério da Saúde atualizou na tarde desta sexta-feira, 9, os números da Covid-19 no país. Segundo a pasta, nas últimas 24 horas foram registradas 682 mortes e 27.444 casos, totalizando assim 149.639 óbitos e 5.055.888 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Desse número total, 4.433.595 pessoas já se recuperaram, 87,7% de todos os casos no Brasil, enquanto outras 472.654 seguem em acompanhamento médico. 2.310 mortes estão sendo investigadas pelo governo para saber se foram causadas ou não pelo vírus Sars-CoV-2.

O Estado de São Paulo é o único que atingiu a marca de 1 milhão de casos, sendo assim o líder de contaminações: 1.028.190 e 37.068 mortes. Em segundo lugar aparece a Bahia com 323.210 casos e 7.075 óbitos. O estado de Minas Gerais está em terceiro no ranking com 318.090 casos confirmados e 7.992 mortes. O Rio de Janeiro é o segundo em número de mortes (19.222), mas somente o quarto em número de casos (282.080). O Ceará fecha o top 5 do ranking do Ministério com 258.479 casos e 9.126 mortes.

Nesta sexta o Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou o último ‘Ranking Covid-19 dos Estados‘, que analisa a atuação de cada uma das 27 unidades da federação durante a pandemia. De acordo com o levantamento de setembro, o Rio de Janeiro é o que teve pior desempenho, seguido de Goiás e São Paulo. Em contrapartida, o estado do Maranhão se destaca como o melhor em desempenho, seguido de Amapá e Acre. Um balanço com os destaques positivos e negativos no combate à doença deve ser divulgado no início de dezembro.