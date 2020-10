Trump exalta medicamento contra a Covid-19: ‘Me sinto com a saúde perfeita’

O presidente dos Estados Unidos classificou o coquetel como a ‘cura’ para o novo coronavírus

Kevin Dietsch/EFE Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos



Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump classificou o coquetel tomado na semana passada como a “cura” para a Covid-19. Em participação no programa de rádio do conservador Ruch Limbaugh, nesta sexta-feira, 9, o líder norte-americano exaltou os medicamentos que recebeu durante sua hospitalização, dando destaque para o Regeneron. “Eu me sinto com a saúde perfeita”, garantiu ele, informando ainda que não estava tão bem de saúde antes de contrair a doença. De acordo com o mandatário republicano, ele irá lutar para disponibilizar o Regeneron para toda a população o mais breve possível.

Trump disse que perdeu “pelo menos cinco amigos” para o novo coronavírus, que voltou a qualificar como “praga chinesa”, mas afirmou que agora o quadro é muito mais positivo na pandemia, com os medicamentos e a perspectiva de haver vacinas em breve. O presidente americano ainda mostrou otimismo com a disputa eleitoral. “Acho que teremos uma vitória maior do que anos atrás”, comentou, desqualificando algumas pesquisas que colocam o rival democrata, Joe Biden, à frente na disputa. Ele também voltou a levantar suspeitas sobre o processo, ao dizer que há “cédulas falsas” na eleição americana.

*Com informações do Estadão Conteúdo