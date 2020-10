Fechada em março por causa do coronavírus, Broadway só reabrirá em maio de 2021

Anúncio do adiamento da abertura dos teatros em Nova York foi feito nesta quinta-feira. Teatros foram fechados no dia 12 de março de 2020

Flickr/Creative Commons Broadway foi fechada no dia 12 de março



A reabertura dos teatros da Broadway nos Estados Unidos, marcada para 3 de janeiro de 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), foi adiada pela quarta vez, agora para o dia 30 de maio de 2021. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (9). De acordo com a presidente da associação comercial Broadway League, Charlotte St. Martin, a decisão foi tomada para preservar a saúde de mais de 97 mil trabalhadores que dependem do funcionamento das atividades para sobreviver.

“Temos um impacto econômico anual de US$ 14,8 bilhões para a cidade [de Nova York]. Nossa comunidade está comprometida a reabrir assim que as condições nos permitam”, afirmou Charlotte em nota publicada no site oficial da Broadway. Shows aguardados pela crítica, como The Music Man, estrelando Hugh Jackman, ou o musical de Michael Jackson foram adiados, respectivamente, para os meses de dezembro e setembro de 2021. Todos os teatros da Broadway estão fechados desde o mês de março.