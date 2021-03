Brasil supera 12 milhões de casos de Covid-19; mortes são 295 mil

Nas últimas 24 horas foram contabilizados 49.293 novos casos e 1.383 novas mortes causadas pela doença

EDUARDO VALENTE/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/03/2021 Brasil vive colapso no sistema de saúde



O Brasil superou a marca de 12 milhões de casos de Covid-19 registrados desde o início da pandemia, em março de 2020. Nas últimas 24 horas, foram registrados 49.293 novos infectados pelo novo coronavírus e suas variantes, elevando o número de casos para 12.047.526. No mesmo período, foram contabilizados 1.383 novas mortes causadas pela doença, o que aumentou o total de vítimas para 295.425. Com isso, o Brasil segue sendo o segundo país mais afetado pela pandemia em números absolutos, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, que somam 29,8 milhões de casos e 542 mil mortos desde o início da pandemia. Os dados do Brasil foram divulgados pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h desta segunda-feira, 22. Os indicadores do avanço da doença continuam mostrando avanços. A taxa de letalidade segue em 2,5% após ter ficado mais de um mês em 2,4%. A taxa de mortalidade foi para 140,6 a cada 100 mil habitantes enquanto que a taxa de incidência foi para 5.732,9 a cada 100 mil habitantes, o que mostra que aproximadamente 1 a cada 17 brasileiros é infectado pela doença.