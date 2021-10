Brasil supera a marca de 100 milhões de pessoas com esquema vacinal completo

País chega a 47% da população com duas doses ou dose única da Janssen; 93% do público-alvo já recebeu ao menos uma dose

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministério da Saúde prevê a chegada de mais 51 milhões de doses nos próximos dias



O Brasil superou nesta quarta, 13, a marca de 100 milhões de pessoas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, seja com a dose única do imunizante da Janssen ou com as duas de Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca. De acordo com dados das secretarias de saúde estaduais do país, o número de brasileiros vacinados chegou a 100.357.628 no total. O número representa 47% do total da população brasileira, estimada em aproximadamente 210 milhões de pessoas, e 62% do público-alvo do Ministério da Saúde, que não inclui crianças abaixo de 12 anos, por exemplo. Em relação à primeira dose, 93% do público-alvo já recebeu o imunizante.

Até o momento, foram distribuídas mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o país. Para os próximos dias, a pasta prevê a chegada de mais 51,5 milhões de unidades de imunizantes – 15,3 milhões da AstraZeneca e 36,1 milhões da Pfizer. O país também já aplicou mais de 2,4 milhões de doses de reforço em idosos ou profissionais da saúde. Os Estados com a campanha de vacinação mais avançada são São Paulo (61,1% com imunização completa), Mato Grosso do Sul (60,3%) e Rio Grande do Sul (53,3%). Os que mais têm a avançar são Amapá (25,5%), Roraima (25,9%) e Pará (32,7%). Uma grande preocupação agora é buscar as pessoas que faltaram na data adequada para receber a segunda dose – São Paulo, por exemplo, fará um mutirão no próximo sábado para encontrar os ‘atrasados’.