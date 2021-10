Escolas municipais de São Paulo seguem Estado e retomam aulas presenciais na próxima segunda

Governo estadual anunciou que todas as escolas da rede estadual e privada deverão voltar a receber os alunos obrigatoriamente no dia 18; decisão sobre a rede municipal é dos prefeitos

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Alunos voltarão a ter aulas presenciais na capital na próxima segunda



As escolas municipais da capital paulista vão seguir a determinação do Estado e retomar as aulas presenciais na próxima segunda-feira, 18. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde à Jovem Pan. O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira, 13, que todas as escolas públicas da rede estadual e privada deverão voltar a receber os alunos obrigatoriamente no dia 18. Os prefeitos poderão determinar o retorno ou não da rede municipal. Atualmente, a presença dos estudantes nas salas de aula é facultativa. As medidas sanitárias contra a Covid-19, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social, continuam valendo. O secretário da Estadual de Educação, Rossieli Soares, relembrou que 97% dos profissionais da área já foram vacinados contra a Covid-19 em São Paulo. Entre os alunos de 17 a 12 anos, 90% já receberam ao menos a primeira dose.