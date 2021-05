Brasil supera marca de 15 milhões de casos de Covid-19

País segue sendo o terceiro com mais casos da doença no mundo, atrás dos Estados Unidos (32,5 milhões) e da Índia (21 milhões)

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Nas últimas 24 horas, foram registrados 73.380 novos casos da doença



O Brasil superou a marca de 15 milhões de casos de Covid-19 ao registrar 73.380 novos testes positivos nas últimas 24 horas. No momento, o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes no país é de 15.003.563. Ainda nas últimas 24 horas, o país contabilizou 2.550 novas mortes causadas pela doença, elevando o total de vítimas fatais desde o início da pandemia para 416.949. A média móvel de mortes pela doença nos últimos sete dias caiu, indo para 2.252, ao contrário da média diária de casos de Covid-19, que aumentou para 58.984 no mesmo período. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) através de atualização de sistema realizada às 18h desta quinta-feira, 6. Com os novos números, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos da doença no mundo, atrás dos Estados Unidos (32,5 milhões) e da Índia (21 milhões). Já em relação a mortes, o Brasil ocupa o segundo lugar do ranking, sendo superado apenas pelos EUA, que somam 579 mil mortos.