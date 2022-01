Casos de Covid-19 sobem na Nova Zelândia e primeira-ministra cancela casamento

Jacinda Ardern informou que ‘não é diferente’ dos demais cidadãos e irá cumprir as novas restrições do governo

EFE/EPA/JULIAN SMITH Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, cancelou cerimônia de casamento



Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, disse que irá cancelar sua cerimônia de casamento depois que o país decidiu impor novas restrições contra a Covid-19. A partir da meia-noite deste domingo, o país irá endurecer as regras para o uso de máscaras e limitar o número de pessoas em encontros. Segundo a Reuters, bares, restaurantes e eventos como casamentos só poderão reunir 100 pessoas. As medidas foram adotadas depois que nove casos da variante Ômicron foram descobertas em uma família que viajou das ilhas do Norte para o Sul. “Meu casamento não vai acontecer”, afirmou Jacinda. “Não sou diferente, ouso dizer, de milhares de outros neozelandeses que tiveram impactos muito mais devastadores (na pandemia)”, acrescentou. A Nova Zelândia é um dos países que melhor combateu a pandemia. Ao todo, 94% da população maior de 12 anos está totalmente vacinada. Foram contabilizadas 52 mortes e 15.552 casos desde o início da pandemia.