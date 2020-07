Brasil tem 1.839.850 casos de covid-19; número de mortos chega a 71.469

Em 24 horas, país registra mais de 39 mil novos infectados e 1.071 vítimas

FERNANDO SOUZA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO



O Brasil registrou uma alta de mais de 39 mil novos casos e 1.071 mortos de covid-19 em 24 horas. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no início da noite deste sábado, 11, o país chegou aos 1.839.850 milhão de casos e 71.469 mortos pela doença.

São Paulo continua liderando as estatísticas no país. Até o momento, o estado tem 366.890 mil infectados, e 17.702 vítimas. Após o avanço das cidades do litoral no plano de reabertura, o sábado de sol teve muitos moradores e turistas às praias da Baixada Santista, que estão parcialmente liberadas para a prática esportiva individual e atividades no mar.

No Rio de Janeiro, estado que já soma 129.675 casos e 11.406 vítimas da covid-19, o sábado também foi de praias cheias na capital, mesmo com a proibição imposta pela Prefeitura. A Guarda Municipal realizou uma blitz para coibir aglomerações e exigir o uso de máscaras.

Em todo o país, o número de pacientes recuperados alcançou a marca de 1.100.873. Mais de 667 mil pacientes seguem em acompanhamento.