Brasil tem 1,32 milhão de quilombolas, aponta Censo 2022

Segundo levantamento, a Bahia é o Estado com maior quantidade de representantes do grupo étnico, que aparece pela primeira vez no Censo

Arquivo/portalypade.mma.gov.br O município com maior número de pessoas é Senhor do Bonfim, na Bahia, com 15.999 quilombolas



O Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que existem 1,32 milhão de quilombolas vivendo no país. Os novos dados foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, 27, Segundo dados do Censo, há população quilombola em 1.696 municípios e mais de 470 mil domicílios particulares permanentes com moradores quilombolas. Ao todo, o total de quilombolas no Brasil corresponde a 0,65% da população brasileira. A região com maior concentração de quilombolas é o Nordeste, que soma 905 mil pessoas, cerca de 68,2% da população quilombola. Em seguida vêm o Sudeste com 182 mil e o Norte, com 166 mil, com ambas contabilizando 26,24% da população. Po rfim, o Centro-Oeste têm 44,9 mil quilombolas enquanto o Sul soma 29 mil pessoas. No recorte por Estados, a Bahia é a unidade federativa com maior quantidade de população quilmbola, com 397 mil pessoas. O município com maior número de pessoas é Senhor do Bonfim, com 15.999 quilombolas. Essa foi a primeira vez que a população quilombola foi identificado como grupo étnico.