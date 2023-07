Mortes por dengue na cidade de São Paulo chegam ao maior patamar em oito anos

Capital paulista registrou dez mortes de janeiro a julho de 2023

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Vírus da dengue é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti



O número de mortos por dengue no município de São Paulo, de janeiro até o dia 13 de julho de 2023, é o maior em oito anos. Isso é o que aponta os dados da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), órgão ligado à Secretaria Municipal da Saúde. Durante este período, dez pessoas morreram devido a doença. Para se ter ideia, no ano epidêmico de 2015, também de janeiro a julho, foram registradas 25 mortes na cidade. Já em 2016 houve oito óbitos, dois a menos em comparação a este ano. O levantamento da Covisa também mostra que a cidade de São Paulo computou 11.444 casos de transmissão local de dengue entre 1º de janeiro e 13 de julho de 2023. O dado é 3,7% superior ao contabilizado no mesmo período do ano passado, quando houve 11.032 confirmações da doença. Já em comparação com o mesmo período de 2021, o número é 62% maior. Há dois anos foram registrados 7.061 casos. Em relação a 2020, ano do início da pandemia da Covid-19, o crescimento foi de 509,37%. Na época, foram confirmados apenas 1.878 casos de dengue no município.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.