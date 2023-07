Incêndios florestais avançam na Grécia e deixam ao menos quatro mortos

Dezenas de milhares de pessoas tiveram que deixar ilhas turísticas; autoridades trabalham para controlar chamas e evitar novas vítimas fatais

Sakis MITROLIDIS / AFP Incêndios começaram há duas semanas e já provocaram ondas de evacuações em ilhas gregas



Os incêndios florestais que atingem a Grécia há duas semanas já deixaram ao menos quatro mortos. As informações foram divulgadas pelas autoridades gregas, que revisaram um balanço anterior que apontava cinco vítimas fatais. Segundo fontes da polícia, um homem que teve o corpo encontrado na terça-feira, 25, estava desaparecido dois dias antes dos incêndios e não é mais considerado uma vítima das chamas. Dentre os mortos, estão dois pilotos de um avião bombardeiro de água que caiu na terça ao combater as chamas. “Lamentamos quatro concidadãos”, afirmou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, ao se encontrar com a presidente da Grécia, Katerina Sakellaropoulou nesta quinta-feira, 27. “Estamos vivendo dias perigosos de verão, assim como nove outros países mediterrâneos”, disse o ministro grego da Defesa Civil, Vassilis Kikilias, na quarta-feira, 28. Dezenas de milhares de pessoas foram retiradas das ilhas turísticas de Rodes, Corfu, Eubeia e Tessália. As autoridades gregas estão mantendo áreas em sete regiões do país em “extremo risco de incêndio”. Para esta quinta, são esperadas temperaturas mais amenas, na casa dos 36º C – ante os 46,1º C registrados na quarta. No entanto, a chegada de ventos fortes pode atrapalhar o trabalho dos bombeiros e reacender focos de incêndios. Além da Grécia, outros países banhados pelo Mediterrâneo estão sendo atingidos pela onda de calor e, consequentemente, pelas chamas.

*Com informações da AFP