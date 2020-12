Brasil tem 46 mil casos e 694 mortes por Covid-19 em 24 horas

Os novos números foram registrados em meio a uma alta no número de novas infecções, internações e óbitos

BRUNO CRUZ/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Total de mortes no país é de 175.964.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 46.884 novos casos e 694 novas mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de contaminações registradas desde o começo da pandemia é de 6.533.968 enquanto que o número de vítimas fatais é de 175.964. Os novos números foram registrados em meio a uma alta no número de novas infecções, internações e óbitos. As informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) em boletim publicado às 18h desta sexta-feira, 4.

Apesar do aumento recente no número de mortes, a taxa de letalidade da doença se mantém em 2,7%. A taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes está em 83,7, mostrando um aumento quando comparada às taxas de semanas anteriores. A taxa de incidência a cada 100 mil casos, por sua vez, é de 3.109,2. O estado mais atingido é São Paulo, que tem 1.276.149 casos e 42.788 mortes causadas pela doença. O Acre, com 37.152 infecções e 731 óbitos, é o estado menos afetado pela Covid-19.