Após 12 dias internado com Covid-19, Osmar Terra deixa hospital

O deputado federal Osmar Terra , do MDB, recebeu alta médica nesta sexta-feira, 4. Diagnosticado com Covid-19 , ele havia sido internado em 22 de novembto no Hospital São Lucas, da PUC-RS, em Porto Alegre. Sem detalhes sobre o quadro de saúde do deputado federal, a unidade hospitalar confirmou em nota a liberação, que aconteceu às 11 horas desta sexta-feira. Em suas redes sociais, Terra direcionou abraços aos seguidores e amigos, agradeçendo às “manifestações de carinho e apoio” que recebeu durante o tratamento.

Osmar Terra também usou suas contas nas redes para confirmar o diagnóstico da Covid-19. No dia 13 de novembro, através de uma postagem, afirmou estar com a doença. “Já iniciei tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina. Comecei o isolamento em casa e cumprirei minha agenda de forma remota nos próximos dias, seguindo as intruções médicas”, diz a publicação. Ainda de acordo com o parlamentar, a internação foi necessária para “acelerar a volta ao trabalho”, já que “realizou exames de avaliação e fisioterapia” no hospital. Segundo estudos científicos, a hidroxicloroquina não possui eficácia no combate ao coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por sua vez, analisa que não há estudos conclusivos sobre o uso da ivermectina no tratamento contra a doença.

Confira a publicação do deputado federal Osmar Terra sobre a alta médica: