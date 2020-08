Brasil tem 855 mortes e mais de 43 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas

País já ultrapassa a marca de 119 mil mortes desde o começo da pandemia

MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO Mortes por coronavírus no Brasil já somam 119 mil



No fim da tarde desta sexta-feira, 28, o Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil. Em 24 horas foram registradas 855 mortes e 43.412 casos. No total, o país soma 119.504 óbitos e 3.804.803 casos confirmados, tendo 2.976.796 pessoas se recuperado da doença enquanto outras 708.503 seguem em acompanhamento médico. Já é o segundo dia consecutivo que o levantamento do ministério aponta menos de 1.000 mortes diárias causadas pelo vírus. O Estado de São Paulo segue em primeiro no ranking de mais contaminações com 796,2 mil e 29,6 mortes.

O Instituto Butantan informou hoje que a Anvisa acompanhará de perto a aprovação da vacina contra a Covid-19, Coronavac, produzida em parceria com o laboratório chines Sinovac. Segundo o diretor Dimas Covas, houve uma ‘concordância imediata’ pelo presidente da agência reguladora, Antônio Barra Torres, para que quando fossem apresentados os resultados da fase 3, não houvesse nenhum tipo de demora na emissão do registro da vacina. A expectativa, é que o Instituto entregue 45 milhões de doses da vacina ao SUS em dezembro deste ano.