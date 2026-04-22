Brasil tem alertas de tempestade e baixa umidade nesta quarta-feira  

Norte e Nordeste estão sob alerta para chuvas intensas até quinta (23), com avisos laranja e amarelo do Inmet

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Os Estados de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estão com alerta amarelo para tempestades ao longo desta quarta-feira (22).



Os Estados de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estão com alerta amarelo para tempestades ao longo desta quarta-feira (22). Chuvas intensas também atingem o Norte e o Nordeste do país, que estão com avisos laranja e amarelo válidos até quinta-feira (23), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Baixa umidade do ar

O Inmet também emitiu alerta amarelo para baixa umidade do ar no Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista. “Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%”, acrescenta o instituto

O ar seco predomina ao longo desta quarta-feira, o que vai garantir um dia ensolarado e sem previsão de chuva para a Grande São Paulo. Na capital, a máxima prevista é de 26ºC. Não há previsão de chuva ao menos até o fim de semana.

Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais também estão com aviso para baixa umidade do ar nesta quarta-feira.

Veja as orientações:

– Beba bastante líquido.

– Evite desgaste físico nas horas mais secas.

– Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

– Caso necessário, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

*Estadão Conteúdo