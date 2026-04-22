Jovem Pan > Notícias > Brasil > Brasil tem alertas de tempestade e baixa umidade nesta quarta-feira  

Brasil tem alertas de tempestade e baixa umidade nesta quarta-feira  

Norte e Nordeste estão sob alerta para chuvas intensas até quinta (23), com avisos laranja e amarelo do Inmet

  • Por Jovem Pan*
  • 22/04/2026 12h00
  • BlueSky
RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam chuva, vento e baixas temperaturas na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, neste início de tarde de segunda-feira, 23 de junho de 2025. A chegada de uma forte frente fria de origem polar muda o tempo na cidade de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 23, derruba as temperaturas nos próximos dias e pode estabelecer um novo recorde de temperatura mínima do ano na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura da cidade, alertou para a possibilidade de fortes rajadas de ventos, que devem variar entre 60 km/h e 80 km/h no decorrer do dia. Foto: RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Os Estados de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estão com alerta amarelo para tempestades ao longo desta quarta-feira (22).

Os Estados de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estão com alerta amarelo para tempestades ao longo desta quarta-feira (22). Chuvas intensas também atingem o Norte e o Nordeste do país, que estão com avisos laranja e amarelo válidos até quinta-feira (23), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Baixa umidade do ar

O Inmet também emitiu alerta amarelo para baixa umidade do ar no Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista. “Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%”, acrescenta o instituto

O ar seco predomina ao longo desta quarta-feira, o que vai garantir um dia ensolarado e sem previsão de chuva para a Grande São Paulo. Na capital, a máxima prevista é de 26ºC. Não há previsão de chuva ao menos até o fim de semana.

Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais também estão com aviso para baixa umidade do ar nesta quarta-feira.

Veja as orientações:

– Beba bastante líquido.

– Evite desgaste físico nas horas mais secas.

– Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

– Caso necessário, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

*Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >