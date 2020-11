Brasil tem mais de 173 mil mortes por Covid-19

Números foram divulgados no dia em que São Paulo anunciou novas restrições para conter a pandemia

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/11/2020 Brasil é o segundo país com mais mortes.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 287 novas mortes causadas pela Covid-19, elevando o número total de vítimas fatais para 173.120. No mesmo período, foram registrados 21.138 novos casos da doença, fazendo com que o total de contaminados desde o início da pandemia, em março de 2020, seja de 6.335.878. Com isso, o Brasil segue sendo o segundo país com mais mortes e o terceiro com mais infectados pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2). Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de um boletim publicado às 18h desta segunda-feira, 30.

Os dados mostram uma taxa de letalidade de 2,7% e uma taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes de 82,4. Outro dado do boletim é a taxa de incidência, que ficou em 3.015 a cada 100 mil habitantes. Os números foram divulgados no dia em que São Paulo, que é o estado mais afetado pela doença com 1.241.653 casos e 42.095 mortes, anunciou novas restrições para conter o avanço da doença após registrar uma alta no número de infecções e óbitos.