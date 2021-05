Brasil ultrapassa 16 milhões de infectados por Covid-19 desde o início da pandemia

Quantidade total de infectados no país subiu para 16.047.439; nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 1.899 mortes e 76.490 novos diagnósticos

EFE/EPA/AMPE ROGERIO



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 76.490 novos casos de Covid-19. Com o número, o país ultrapassou neste sábado, 22, a marca de 16 milhões de infectados desde o início da pandemia, em março de 2020. No total, subiu para 16.047.439 a quantidade de casos registrados no país. Nos últimos sete dias, a média móvel foi de 65.127 novos diagnósticos por dia. Além disso, nas últimas 24 horas também foram contabilizadas 1.899 mortes pelo novo coronavírus – a quantidade elevou para 448.208 o total de óbitos causados pela doença. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.928. A taxa de letalidade se manteve estável em 2,8%, enquanto outros indicadores aumentaram nas últimas 24 horas. É o caso da taxa de mortalidade, que foi para 213,3 a cada 100 mil habitantes. Já a taxa de incidência chegou a 7.636,3 a cada 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) através de atualização de boletim feita neste sábado.