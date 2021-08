Brasil ultrapassa 20 milhões de casos da Covid-19

Uma das preocupações dos especialistas é em relação à variante Delta, que é mais transmissível e se espalha pelo país

O Brasil ultrapassou 20 milhões de casos da Covid-19 nesta quarta-feira, 4. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o total é de 20.026.533 ocorrências desde o início da pandemia, 40.716 registradas nas últimas 24h, e 559.607 mortes, sendo 1.175 entre ontem e hoje. Os dados do Ceará foram mantidos os mesmos desta terça-feira, 3, por problemas técnicos. São Paulo é o Estado com o maior número de infecções totais, 4.084.112, e óbitos, 139.870. Uma das preocupações dos especialistas é em relação à variante Delta, que é mais transmissível e se espalha pelo país, correspondendo a um a cada quatro casos no Rio de Janeiro, por exemplo.