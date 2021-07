Brasil ultrapassa marca de 550 mil mortos pela Covid-19

País registrou 578 óbitos e quase 19 mil novos casos da doença nas últimas 24 horas

EFE/Joédson Alves/Archivo Brasil ultrapassou marca das 550 mil mortes



O Brasil ultrapassou nesta segunda-feira, 26, a marca de 550 mil mortes causadas pela Covid-19. De acordo com dados do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas o país registrou 18.999 novos casos e 578 óbitos, o que deixa o número total de contaminados desde o início da pandemia em 19.707.662 e o número total de vítimas fatais em 550.502. A média de mortes a cada 100 mil habitantes do Brasil é de 262 e a letalidade da doença é de 2,8%. O Estado com maior número de casos e mortes é São Paulo, o mais populoso do Brasil, com mais de 4 milhões de contaminados e 137 mil óbitos; a maior taxa de mortalidade, porém, é Mato Grosso, com 357,2 vítimas fatais a cada 100 mil habitantes. Também nesta segunda, o Ministério da Saúde afirmou que 10,3 milhões de doses de vacinas da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac devem ser entregues aos Estados nos próximos três dias. A estimativa da pasta é de que 60% da população adulta da nação, o equivalente a 98 milhões de pessoas, tenham recebido a primeira dose da vacina. Segundo dados do Our World in Data, porém, apenas 17,6% das pessoas receberam a segunda dose, o que significa a imunização completa de acordo com a ciência.