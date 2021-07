Prefeitura de SP vai informar qual tipo de vacina há em cada posto para a segunda dose

Secretaria de Saúde não informou a data em que pretende disponibilizar o recurso, mas disse que será ‘o mais breve possível’

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo vacina pessoas com 29 anos nesta terça e quarta-feira



A Prefeitura de São Paulo informou que vai atualizar a plataforma “De Olho na Fila”, que passará a informar qual tipo de vacina contra a Covid-19 está disponível nos postos de saúde da cidade para aplicação da segunda dose. O sistema auxilia os munícipes a identificarem o melhor horário para buscar o imunizante nos postos de vacinação, evitando filas e aglomerações. Com a atualização, será possível ver quais locais estão aplicando o tipo de vacina que a pessoa recebeu na primeira dose. Não é necessário tomar a segunda no mesmo posto onde a pessoa se vacinou na primeira vez. A Secretaria Municipal de Saúde não informou a data exata em que pretende disponibilizar o recurso, mas disse que será “o mais breve possível”. São Paulo vacina pessoas com 29 anos nesta terça e quarta-feira. A imunização do grupo de 28 anos ainda não está confirmada.