Brasil ultrapassa marca de 6 milhões de casos de Covid-19

Segundo boletim do CONASS, foram registrados 38 mil novos casos nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, também foram registradas 552 mortes pela doença.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 38 mil novos casos de Covid-19. Com isso, o país ultrapassou a marca de 6 milhões e contaminados desde o início da pandemia, em março deste ano. O total de caos é de 6.020.164. No mesmo período, foram registradas 552 mortes, o que leva o total de vítimas fatais a 168.613. O Brasil se tornou o terceiro país a superar a marca. Antes dele, apenas os Estados Unidos e a Índia, que são os países com mais casos no mundo, haviam atingido este número de infectados. Os dados foram divulgados às 18h desta sexta-feira, 20, através de boletim publicado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS).

Após a atualização, a taxa de letalidade da doença continuou em 2,8%. Por sua vez, a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes aumentou novamente, indo para 80,2. No momento em que o país supera a marca de 6 milhões de casos, diversos estados estão registrando alta no número de internações e de novos casos. No momento, São Paulo segue sendo o estado mais atingido, com 1.200.348 casos e 41.179 mortes causadas pela doença.