Brasil ultrapassa o número de 512 mil mortos pela Covid-19

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO -14/01/2021 Covid-19 já matou mais de 519 mil brasileiros



De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil contabilizou nas últimas 24 horas 1.593 mortos pela Covid-19, totalizando 512.735 desde o início da pandemia. Neste mesmo período foram registrados 64.134 casos da doença, chegando ao número total de 18.386.894 contaminações. Segundo o levantamento, a taxa de letalidade no país está em 2,8%, enquanto a taxa de mortalidade é de 244 por 100 mil habitantes. O Estado de São Paulo continua no primeiro lugar do ranking de afetados, tendo 3.688.128 casos e 125.916 mortes. Até este sábado, o Ministério da Saúde informa que 129.503.814 doses de vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas em todo o Brasil, sendo que 94.285.017 foram aplicadas.