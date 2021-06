Prefeitura do Rio adianta novamente a vacinação contra Covid-19

Faixa da população entre 47 e 43 anos será vacinada na próxima semana, antes do previsto inicialmente

Marcos de Paula / Prefeitura do Rio Vacinação para o grupo de 47 a 43 anos foi adiantada



A vacinação contra a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro está avançada e neste sábado, 26, a Prefeitura informou por meio das redes sociais mais um adiantamento no cronograma. A partir de segunda-feira, 28, a população sem comorbidades de 47 anos pode se dirigir aos pontos de vacinação para ser imunizada. O calendário segue de forma escalonada com o grupo de 46 anos se vacinando na terça-feira, os de 45 anos na quarta-feira, a população de 44 anos na quinta-feira e fechando a semana com a vacinação de pessoas com 43 anos ou mais entre sexta e sábado, dia 3 de julho. Gestantes, puérperas e lactantes, com 18 anos ou mais, podem receber a vacina todos os dias da semana.

A divisão por sexo está mantida. Na parte da manhã serão aplicadas as doses em mulheres e, no período da tarde, nos homens. Quem for se imunizar precisa apresentar documento de identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para consultar os postos de vacinação na cidade do Rio de Janeiro, é só acessar o site/aplicativo ‘Onde ser Atendido’. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual do Rio nesta sexta-feira, a cidade contabiliza 151.404 casos de coronavírus e 9.552 mortes somente em 2021.