Itamaraty informou os consulados dos quatro países que retomará o princípio de reciprocidade diplomática; regra havia sido alterada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019

Marcelo Camargo/Agência Brasil Brasil retomará princípio de reciprocidade diplomática



O Brasil voltará a exigir vistos para turistas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. A regra havia sido alterada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019. A decisão foi tomada após um encontro com Donald Trump, que na época presidia os Estados Unidos. O objetivo era aumentar o número de turistas no Brasil. O anúncio da revogação do visto ocorreu em março de 2019. A decisão, porém, era unilateral. Os quatros países seguiram exigindo o documento dos brasileiros. Segundo o decreto, ficavam livre de vistos cidadãos dos respectivos países que viessem ao Brasil para fazer turismo, negócios, trânsito ou “em situações excepcionais por interesse nacional”, podendo ficar no país por até 90 dias. O visitante poderia prorrogar por mais 90 dias, não podendo ultrapassar 180 dias em um ano. A chegada da pandemia da Covid-19, porém, afetou o setor por dois anos. Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Itamaraty encaminhou às embaixadas dos quatro países a retomada do princípio de reciprocidade diplomática, exigindo que os turistas dos respectivos países apresentem o documento assim que desembarcar no Brasil. Procurado pelo site da Jovem Pan, o órgão não forneceu detalhes de quando a medida passará a valer. Pelas redes sociais, Bolsonaro criticou a medida dizendo que a decisão significa “menos emprego e desestímulo ao setor hoteleiro”.