Brasileira é presa em Portugal acusada de dopar crianças, asfixiá-las e matar cinco filhos

Crimes teriam ocorrido em Timóteo, Minas Gerais, com as vítimas tendo idades entre 10 meses e 3 anos

  • 09/08/2025 00h00
Reprodução/RedesSociais mãe mata filhos Gisele de Oliveira, de 40 anos, foi detida em Portugal

Gisele de Oliveira, de 40 anos, foi detida em Portugal sob a acusação de ter assassinado seus cinco filhos e de tentar matar o primeiro filho e o atual marido. Os crimes teriam ocorrido em Timóteo, Minas Gerais, com as vítimas tendo idades entre 10 meses e 3 anos. A investigação ganhou força em 2023, após a morte do último filho, levando as autoridades a aprofundarem as apurações. A Polícia Civil de Minas Gerais revelou que Gisele administrava medicamentos para sedar as crianças antes de as asfixiar. A segunda autópsia de uma das crianças, que tinha apenas 10 meses, indicou intoxicação por fenobarbital, além de asfixia como causas da morte.

O inquérito se estendeu por mais de um ano, durante o qual foram ouvidas diversas testemunhas e analisados prontuários médicos. Gisele já havia sido interrogada em 2010, mas não forneceu informações relevantes. A situação se agravou em 2023, quando a tia do quinto filho falecido acionou a polícia. As acusações contra Gisele incluem cinco homicídios consumados e duas tentativas, com a agravante de envenenamento. O processo de prisão está sendo analisado entre o judiciário e o Ministério da Justiça. A delegada responsável pelo caso destacou a complexidade da investigação e a importância de qualquer nova informação que possa surgir.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

