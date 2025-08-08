Jovem Pan > Entretenimento > Música > ‘Um dia de tristeza, mas de alívio’, diz Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, sobre morte do cantor

‘Um dia de tristeza, mas de alívio’, diz Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, sobre morte do cantor

Arlindo Cruz morreu nesta sexta no hospital Barra D’Or, Zona Oeste do Rio; o cantor sofreu um m AVC hemorrágico em 2017 e ficou quase um ano e meio internado

  • Por Jovem Pan
  • 08/08/2025 22h25
Reprodução/Instagram/arlindinhooficial/24.09.2021 Arlindinho ao lado do pai, Arlindo Cruz Arlindinho e seu pai Arlindo Cruz

Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8) aos 66 anos falou, pela primeira vez, sobre a morte do pai. “Um dia de tristeza, mas de alívio, porque está descansando”, disse o cantor, em entrevista à Rede Globo. “Cheguei a questionar várias coisas da vida [após o AVC], um cara tão maneiro, inteligente um pai tão presente… Então, acho que hoje talvez seja um dia de mais alívio nesses 8 anos e meio”, acrescentou. Mais cedo, por meio de um comunicado, a família de Arlindo Cruz, já tinha se pronunciado sobre a morte. “Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores”, diz o comunicado.

“Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo”, acrescenta.

Arlindo Cruz morreu nesta sexta no hospital Barra D’Or, Zona Oeste do Rio. O cantor sofreu um m AVC hemorrágico em 2017 e ficou quase um ano e meio internado. Desde então, teve que lidar com as sequelas do ocorrido e foi internado por diversas vezes. Natural do Rio de Janeiro, Arlindo era um dos sambistas mais conhecidos do Brasil. Tocava cavaquinho e banjo, e assim ganhou fama.

