‘Um dia de tristeza, mas de alívio’, diz Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, sobre morte do cantor

Arlindo Cruz morreu nesta sexta no hospital Barra D’Or, Zona Oeste do Rio; o cantor sofreu um m AVC hemorrágico em 2017 e ficou quase um ano e meio internado

Reprodução/Instagram/arlindinhooficial/24.09.2021 Arlindinho e seu pai Arlindo Cruz



Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8) aos 66 anos falou, pela primeira vez, sobre a morte do pai. “Um dia de tristeza, mas de alívio, porque está descansando”, disse o cantor, em entrevista à Rede Globo. “Cheguei a questionar várias coisas da vida [após o AVC], um cara tão maneiro, inteligente um pai tão presente… Então, acho que hoje talvez seja um dia de mais alívio nesses 8 anos e meio”, acrescentou. Mais cedo, por meio de um comunicado, a família de Arlindo Cruz, já tinha se pronunciado sobre a morte. “Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores”, diz o comunicado.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo”, acrescenta.

Arlindo Cruz morreu nesta sexta no hospital Barra D’Or, Zona Oeste do Rio. O cantor sofreu um m AVC hemorrágico em 2017 e ficou quase um ano e meio internado. Desde então, teve que lidar com as sequelas do ocorrido e foi internado por diversas vezes. Natural do Rio de Janeiro, Arlindo era um dos sambistas mais conhecidos do Brasil. Tocava cavaquinho e banjo, e assim ganhou fama.