Brasileira grávida e marido são mortos a tiros em Lisboa

Fernanda Júlia da Silva, de 34 anos, e seu esposo Bruno Neto, de 32, foram vítimas de um crime brutal em Lisboa, Portugal, no dia 2 de outubro. O casal foi atingido por disparos após uma discussão que ocorreu em uma barbearia. Um homem, insatisfeito por não ter conseguido agendar um horário para cortar o cabelo, disparou contra o barbeiro Carlos Pina e, em seguida, contra Fernanda e Bruno. O barbeiro não sobreviveu ao ataque, enquanto o casal foi socorrido, mas acabou falecendo. Bruno, que trabalhava como taxista, estava no local para realizar a lavagem de seu veículo.

O autor dos disparos, um homem de 33 anos, conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado pelas autoridades. A situação gerou revolta entre os moradores da região, que chegaram a incendiar veículos pertencentes à família do suspeito. O crime ocorreu na Rua Henrique Barrilaro Ruas, em um bairro bastante movimentado, conhecido como Penha de França.

Fernanda, natural de Minas Gerais, residia em Portugal há 18 anos e era ativa em causas relacionadas à proteção animal. A família de Fernanda está organizando esforços para repatriar seu corpo ao Brasil. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil está em contato com as autoridades portuguesas para oferecer assistência consular à família neste momento difícil.

A Polícia Judiciária de Lisboa está conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes do crime e localizar o autor dos disparos.

