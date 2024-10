Criação de 254 mil novos postos de trabalho nos EUA em setembro supera expectativas

Setores que mais contribuíram para esse crescimento foram os de serviços de alimentação e bares, assistência médica, governo, assistência social e construção civil

Em setembro, os Estados Unidos registraram a criação de 254 mil novos postos de trabalho, conforme dados divulgados pelo Departamento de Trabalho. Esse número ficou acima da previsão de 150 mil vagas, demonstrando um desempenho robusto do mercado de trabalho. Além disso, as revisões dos dados de julho e agosto mostraram um total de 326 mil novas vagas, com julho passando de 89 mil para 144 mil e agosto de 142 mil para 159 mil.

O resultado de setembro também superou a média mensal dos últimos 12 meses, que era de 203 mil novas contratações. Os setores que mais contribuíram para esse crescimento foram os de serviços de alimentação e bares, assistência médica, governo, assistência social e construção civil. A taxa de desemprego, por sua vez, caiu de 4,2% em agosto para 4,1% em setembro, embora ainda esteja acima dos 3,8% registrados no mesmo mês do ano passado.

A participação da população na força de trabalho se manteve estável em 62,7%, indicando que a quantidade de pessoas ativas no mercado não sofreu alterações significativas. Esse dado é importante para entender a dinâmica do emprego e a disposição da população em buscar oportunidades de trabalho. Além disso, a renda média por hora trabalhada teve um aumento de 0,4% em setembro, superando a expectativa de 0,3%. No acumulado de 12 meses, a alta na renda média foi de 4%, ligeiramente acima dos 3,8% observados em agosto, refletindo uma tendência de valorização do trabalho nos Estados Unidos.

